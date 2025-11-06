Москва готовится к X Юбилейной выставке народных мастеров «РусАртСтиль»

В Выставочном центре «Ивент-холл Даниловский» в Москве с 19 по 23 ноября состоится фестиваль красоты и талантов — Х Юбилейная выставка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль». Главной задачей события станет создание живого симбиоза традиций и инноваций, а также показать, как богатое культурное наследие страны, соединяясь с тенденциями, технологиями, темами и трендами сегодняшнего дня, формирует новый российский стиль, соединяя исконную самобытную культуру народов России с современностью.

Об участниках

Организаторы выставки пригласили самых одаренных мастеров со всех уголков России. Свыше 250 самобытных художников и ремесленников из 37 субъектов страны представят свои уникальные работы в столице. Посетители смогут ознакомиться с изделиями умельцев из Удмуртии, Москвы, Северной Осетии, Владимирской, Московской, Кировской, Оренбургской, Рязанской, Нижегородской и других областей. Коллективные экспозиции, демонстрирующие национальный колорит, будут представлены Чувашией, Крымом, Бурятией, Калужской областью и Ямало-Ненецким автономным округом.

Посетители выставки смогут увидеть большое разнообразие в экспозиции: авторская керамика, предметы из фарфора, лаковая миниатюра, искусство эмали, художественные изделия из стекла, металла, камня, кожи, резьба по дереву и кости, кружевоплетение, вышивка, изделия из пуха и войлока, оригинальные украшения, художественные куклы, предметы интерьера, живопись, дизайнерская и этническая одежда, а также аксессуары. Каждый гость мероприятия сможет найти и приобрести эксклюзивные авторские сувениры ручной работы к предстоящим новогодним праздникам.

«РусАртСтиль» — это динамично развивающееся творческое пространство, предлагающее не только предновогоднюю ярмарку-выставку произведений талантливых российских мастеров, но и полноценное погружение в народные традиции — с интерактивными мероприятиями, мастер-классами, творческими встречами, концертной программой, образовательными лекциями, розыгрышем призов и оригинальной фотозоной.

Что ждет гостей выставки

Организаторы подготовили множество сюрпризов для посетителей. В частности, необыкновенный мастер Григорий Мишин, разработавший единственную в своем роде технологию создания скульптур из бересты, представит свои работы, посвященные старой Москве и ее жителям, а также произведения, отражающие события специальной военной операции.

Дизайнер Татьяна Смирнова, известная как «Русская Шанель» и занесенная в Книгу рекордов как самый возрастной действующий художник-модельер России (94 года), член Союза художников Москвы, продемонстрирует гостям красоту своей коллекции.

Среди других выдающихся участников: Мария Барковская — художница, работающая в стиле русского поп-арта, признанная художником года по версии RIDU (Российского сообщества дизайнеров), а также Мануфактура ватной игрушки, представляющая коллекцию «Ярмарка», в которой используется старинная техника ватного ремесла, воссоздающая атмосферу и колорит традиционных русских гуляний. И это лишь малая часть самых интересных участников «РусАртСтиля».

На выставке будет открыт салон «Территория российской моды», где модельеры и дизайнеры представят новые коллекции авторской одежды и аксессуаров, в том числе с использованием национальных мотивов, а также молодежную линию одежды с элементами русского кроя.

О программе

21 и 22 ноября состоятся показы мод. На подиуме свои коллекции продемонстрируют «Дом вышивки династии Вороновых», «Душегрея», YAGA, «Астромода», Татьяна Смирнова, Анна Чуркова, Елена Лапина, Елена Гриднева и другие.

22 ноября на выставке «РусАртСтиль» состоится уникальный интерактивный концерт, посвященный древнерусской музыке, от мастера игры на гуслях Кирилла Богомилова, мультиинструменталиста, композитора, автора музыки к кинофильмам «Последний Богатырь» и «Холоп». Гости смогут услышать звучание старинных музыкальных инструментов: гуслей с клавишами, педалями и басами, редких колесных лир, а также звучащих пеньков из леса, двойных жалеек и чашевидных лир-гуслей, мультихордов и ситаролир. Многие инструменты будут доступны для самостоятельной игры в рамках специального мастер-класса.

Украшением концертной программы станут: Чейнеш Байтушкина — этно-певица, голос древнего Алтая, владеющая четырьмя стилями горлового пения и магией традиционных инструментов; Елена Ворфоломеева — автор проекта «Леди балалайка», балалаечник-виртуоз; джем-сейшн гусляра Кирилла Богомилова с музыкантами группы «Бостонское чаепитие» (этно-фьюжн и прогрессив-джаз), певец Владимир Овчаров, королева русской балалайки Антонина Синицина и другие.

В рамках образовательной программы будут рассмотрены актуальные темы: «Искусственный интеллект в руках народных умельцев», «Культурный код как инструмент продвижения творческих коллекций», «Творческая трансформация русского культурного кода в современном моделировании против анти-моды Запада», «Традиции декоративно-прикладного искусства в современном образовании» и другие.

Куда сходить с детьми

На выставке гостей ждут увлекательные занятия для всей семьи — авторские мастер-классы на любой вкус. Посетители смогут попробовать себя в создании игрушек и брошей из войлока, освоить технику изготовления ватной игрушки и ювелирной точечной росписи (point-to-point). Также будут организованы мастер-классы по изготовлению крафтовых подарочных пакетов с использованием красочной уфтюжской росписи. Вместе с мастерами студии традиционных русских ремесел «Гуслица» можно будет создать авторскую матрешку, усовершенствовать навыки в технике выжигания, резьбы и росписи по дереву.

В течение всех дней работы выставки будет функционировать салон «ЭкоВкусно», предлагающий отечественные фермерские продукты, крафтовые сыры, кондитерские изделия и продукты пчеловодства. В салоне можно будет продегустировать многие товары.

Выставка «РусАртСтиль» включена в План мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики на период 2025–2027 годов, утвержденный правительством России. Мероприятие проводится при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, комитета по культуре Московской ТПП, ГБУ «Малый бизнес Москвы», Ассоциации Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции», Евразийской Ассоциации этнодизайнеров.

