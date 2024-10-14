Московский областной театр драмы и комедии отпразнует свой день рождения 30 октября

30 октября Московский областной театр драмы и комедии отметит 94-летие со дня основания. Со сцены прозвучат стихотворения и песни из спектаклей театра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

День рождения театр отметит творческим вечером «Линия жизни», посвященным Мособлдраме и заслуженной артистке РСФСР, актрисе, ровеснице театра Тамаре Сергеевне Гавриловой, творчество которой неразрывно связано с Московским областным театром драмы и комедии.

В программе праздничного вечера — выступления молодых артистов, монологи и отрывки из спектаклей, которые шли на сцене театра: «Кадриль», «В этом милом старом доме», «Без вины виноватые».



Московский областной театр драмы и комедии был организован на базе любительских драматических кружков, действующих при рабочих клубах, артистов которых в 1925 году объединил режиссер Н. М. Ефимов-Степняк. Самодеятельные артисты выступали со спектаклями на сцене синематографа «Колизей», а в 1930 году на основе этого коллектива образовался Ногинский драматический театр.

В годы Великой Отечественной войны его актеры выступали перед бойцами Красной армии в госпиталях и воинских частях. В 50-е годы прошлого века Ногинский театр становится крупнейшим очагом культуры Московской области и ездит с гастролями по всей стране. В 2012 году театр был переименован в Московский областной театр драмы и комедии. За долгие годы работы самодеятельное творческое объединение выросло в одно из крупнейших учреждений культуры Подмосковья.

Летом этого года театр стал инициатором и принял у себя новый театральный фестиваль «Учитель и ученики», посвященный жизни и творчеству видного режиссера, народного артиста РФ Петра Наумовича Фоменко, чей творческий путь начался в Ногинском драматическом театре.

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