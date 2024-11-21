«Москино» предлагает погрузиться в атмосферу столицы 1940-х или Дикого Запада

Парк «Москино» предлагает множество способов погрузиться в чарующий мир кино. Посетители смогут перенестись в Москву 40-х годов или неожиданно оказаться на Диком Западе, сообщает «Царьград» .

23 и 24 ноября в декорациях «Театр Гонзаги» ожидается акробатическое представление. Главные герои — марионетки, созданные пожилым профессором, который обучал их как своих сыновей. Однако вскоре куклы решают, что способны обойтись без его поддержки, хотя некоторые обстоятельства заставят их вернуться.

В субботу с 13:00 до 13:40 в этом же месте пройдет захватывающее «Тесла-шоу», погружающее в мир научных открытий. В воскресенье днем выступит иллюзионист.

В декорациях «Уездный город» будут сниматься сцены по мотивам известной советской комедии «Покровские ворота», а «Питерский бар» станет таверной «Три пескаря». Гости смогут перевоплотиться в персонажей сказки о Буратино.

Кроме того, ожидаются оригинальные фотосессии, например, в «Ковбойском городке», где можно будет подержать кольт и примерить костюмы. На площадке «Москва 1940-х годов» можно будет сделать фото в ретрокостюмах. В образовательном центре кинопарка будут проходить мастер-классы по созданию кинотарелок и картин из нитей.

А в парке сказок можно будет найти магический мяч и сразиться с рыцарем. В субботу в 15:00 стартует «Киноэкспедиция», где участникам покажут самые интересные локации и расскажут о хромакее и роли художника-постановщика.

В кинотеатре «Москино кинопарк» на выходные запланированы фильмы для всех возрастов. Для детей предложат красочные и добрые ленты, такие как «Огниво» и «Манюня: Приключения в деревне». Взрослые смогут насладиться исторической драмой «Любовь Советского Союза» или триллером «Еретик». Каждый фильм подарит неповторимые эмоции и сделает день особенным.