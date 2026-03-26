Моложе на 45 лет: Ефима Шифрина заподозрили в романе с 25-летней девушкой

Ефима Шифрина заподозрили в романе с девушкой, которая на 45 лет младше юмориста

Известному актеру и юмористу Ефиму Шифрину приписывают роман с девушкой, которая моложе его на 45 лет. Известно, что возможная пассия артиста мечтает стать врачом-офтальмологом, ей всего 25 лет, сообщает E1.RU .

Актер эстрады редко делится подробностями личной жизни и лишь изредка публикует фотографии с привлекательной молодой брюнеткой по имени Кристина. В некоторых публикациях Шифрин поздравляет с праздниками, при этом в подписи к ним теперь можно увидеть сердечки.

«Когда одна известная русская народная певица приехала на Кавказ и спросила, что спеть, ей ответили: „Ты не пой, милая, ты просто ходи“. Вот мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего не знает про нас. Будьте счастливы, друзья», — ответил Шифрин на вопрос, что его связывает с молодой спутницей на телешоу «Малахов».

Кристина также не раскрывает подробности личной жизни. В ее личном блоге нет ни одной фотографии с Шифриным, в то время как на каждом снимке можно увидеть роскошные букеты цветов, которые, по словам девушки, ей дарит ухажер.

25-летняя Кристина учится в ординатуре и мечтает стать врачом-офтальмологом. В свободное время она увлекается спортом.

Юморист отмечал, что совсем не ощущает себя на 70 лет. Шифрин много лет профессионально занимается бодибилдингом, поддерживая отличную форму. Кроме того, артист активно ведет соцсети и создает юмористические видео с молодыми комиками.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.