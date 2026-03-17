«Могла бы остаться инвалидом»: Волочкова рассказала о необходимости операции

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о необходимости своей операции на ногу. По ее словам, без хирургического вмешательства она могла остаться инвалидом, сообщает РИА Новости .

Балерина считает, что сделала операцию очень вовремя.

«Я такая счастливая, что мне недавно сделали операцию в Германии. Мне визу не давали, понимаете? В посольстве дали за один день до моего вылета, зная, что если бы я не сделала эту операцию, могла бы остаться инвалидом. В итоге получилось», — поделилась Волочкова.

Ранее Волочкова рассказала, что ей требовалось вмешательство специалистов из Германии для реабилитации хрящевой ткани на левой ноге. При этом дочь не связалась с ней после операции, из-за чего она ее никогда не простит.

