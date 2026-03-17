«Могла бы остаться инвалидом»: Волочкова рассказала о необходимости операции
Балерина Анастасия Волочкова высказалась о необходимости своей операции на ногу. По ее словам, без хирургического вмешательства она могла остаться инвалидом, сообщает РИА Новости.
Балерина считает, что сделала операцию очень вовремя.
«Я такая счастливая, что мне недавно сделали операцию в Германии. Мне визу не давали, понимаете? В посольстве дали за один день до моего вылета, зная, что если бы я не сделала эту операцию, могла бы остаться инвалидом. В итоге получилось», — поделилась Волочкова.
Ранее Волочкова рассказала, что ей требовалось вмешательство специалистов из Германии для реабилитации хрящевой ткани на левой ноге. При этом дочь не связалась с ней после операции, из-за чего она ее никогда не простит.
