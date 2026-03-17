Волочкова заявила, что не простит дочь после операции

Волочкова рассказала, что дочь не связалась с ней после операции в Германии

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что после проведенной в Германии операции ни один член ее семьи не спросил о причине данного медицинского вмешательства, сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что ей крайне неприятно из-за отсутствия необходимой поддержки от всех людей, составляющих ее близкий круг.

«И мама, и Ариадна знали, что я в феврале поеду на операцию в Германию. Но никто не отреагировал на новость о моем состоянии, о моей операции. Никто меня не посетил и не позвонил. Я все надеялась, что близкие не будут настолько равнодушны, тем более речь идет о родных людях. Это обидно и больно. Никакого сочувствия, никакого сострадания, абсолютное равнодушие, я им этого никогда не прощу», — сказала Волочкова.

Как пояснила балерина, ей требовалось вмешательство специалистов из Германии для реабилитации хрящевой ткани на левой ноге. Операция была выполнена в госпитале святой Марии, расположенном в Мюльхайме.

