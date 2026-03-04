«Мог остаться без целых коленок»: Лебедев назвал запрет на въезд Сабурову мягким

Дизайнер Лебедев — о Сабурове: в другие времена наказание было бы строже

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал 50-летний запрет на въезд в Россию для комика Нурлана Сабурова и назвал его мягким по историческим меркам, сообщает «Царьград» .

В видеоблоге Лебедев охарактеризовал нынешнюю эпоху как «травоядную» и посоветовал Нурлану Сабурову «благодарить судьбу». По мнению дизайнера, в иные времена последствия для артиста могли быть гораздо серьезнее, чем запрет на въезд сроком на 50 лет.

«В прошлые разы он бы мог остаться без целых коленок, например», — иронизировал Лебедев.

Он добавил, что главное — комик «остался жив и здоров».

На фоне депортации Сабурова в Казахстане КНБ проверяет информацию о возможной передаче артистом 10 мотоциклов структурам, связанным с ЧВК «Вагнер». Если эти сведения подтвердятся, правовые последствия для комика могут наступить уже на территории республики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.