Много крови и чуть-чуть эротики: актриса из РФ снялась в новом клипе Линдеманна

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Актриса из Санкт-Петербурга Полина Ауг сыграла главную роль в новом клипе лидера известной немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает «Mash на Мойке» .

Клип снят в типичном для Линдеманна стиле — много крови и околоэротики. Видео посвящено покойному американскому кинорежиссеру Дэвиду Линчу.

29-летняя Полина Ауг (настоящая фамилия Золотухина) взяла фамилию матери в качестве творческого псевдонима.

Актриса известна по роли Геллы в последней громкой экранизации «Мастера и Маргариты» и фильму «Юморист».

Ранее бразильская актриса Луселия Сантус, получившая широкую известность благодаря главной роли в сериале «Рабыня Изаура», вместе с сыном посетила Москву.