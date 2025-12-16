«Мне нравятся поплотнее»: певица Катя Кищук раскрыла вкус на мужчин

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук рассказала, что ее привлекает в противоположном поле. Девушка отметила, что ей нравятся пухлые мужчины, сообщает «Лента.ру» .

Певица дала интервью журналистке Ксении Собчак. В ходе беседы Кищук заявила, что ее не привлекают «стройные интеллектуалы».

«Мне не нравятся худые, мне нравятся поплотнее, даже пухлые», — сказала певица.

Она назвала в пример знаменитостей, чей типаж ей интересен. Это актеры Майкл Сера и Джона Хилл. Девушка пошутила, что когда Хилл похудел, то ее чувства «улетучились».

Ранее шоумен и певец Прохор Шаляпин заявил, что «приударил бы» за экс-солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной, если бы та была свободна. Он посетил ее репетицию и щедро осыпал коллегу комплиментами.

