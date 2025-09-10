Милонов: Пугачева уехала только из-за мужа – оппозитного оторвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИАМО сказал, что в интервью журналистке Катерине Гордеевой* народная артистка СССР Алла Пугачева покинула Россию из-за проблем с законом своего мужа.

«В этом интервью она говорит, что никто ее не притеснял. И круг ее общения подразумевал контакты с серьезными людьми, и лично с ней никаких проблем не было. Она показывает, что хорошо общалась с исполнителями и публичными людьми. Единственная ее проблема – с ее мужем (Максимом Галкиным* — ред.), который стал оппозиционной оторвой, и выбрал очень радикальную позицию», — поделился своим мнением Милонов.

Милонов также выразил большие сомнения в том, что отпрысков Пугачевой в школе стали называть «детьми шпионов». Он считает, что так она нашла для себя повод покинуть Россию.

«Вот что на склоне лет заставило ее уехать, бросить все: друзей и знакомых, с которыми она общалась? Она про это не говорит, она подтверждает, что у нее все было хорошо и дискомфорта не было. Единственное мое предположение, что ее муж – Галкин*, просто ее уговорил», — считает Милонов.

Народный избранник, добавил, что этим интервью Пугачева развенчивает вокруг себя ореол мифа о том, что она была гонима в России.

* Включены в реестр иноагентов