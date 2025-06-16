МИД Латвии запретил въезд в страну телеведущей Андреевой и актеру Прилучному

Телеведущая Екатерина Андреева и актер Павел Прилучный больше не смогут посетить Латвию. МИД страны запретил им въезд, сообщает РБК .

Глава внешнеполитического ведомства Байба Браже опубликовала соответствующее заявление в социальной сети Х. По ее словам, Андреева и Прилучный были включены в список нежелательных для Латвии лиц.

Отныне для них вводится запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. По словам Браже, решение было принято на основании Закона об иммиграции республики.

Ранее в Латвии задержали депутата сейма Алексея Росликова, который поддержал русский язык. На него завели уголовное дело.