МИД Латвии запретил въезд в страну телеведущей Андреевой и актеру Прилучному
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Телеведущая Екатерина Андреева и актер Павел Прилучный больше не смогут посетить Латвию. МИД страны запретил им въезд, сообщает РБК.
Глава внешнеполитического ведомства Байба Браже опубликовала соответствующее заявление в социальной сети Х. По ее словам, Андреева и Прилучный были включены в список нежелательных для Латвии лиц.
Отныне для них вводится запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. По словам Браже, решение было принято на основании Закона об иммиграции республики.
Ранее в Латвии задержали депутата сейма Алексея Росликова, который поддержал русский язык. На него завели уголовное дело.