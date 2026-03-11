МХТ имени Чехова просит зрителей распечатывать билеты из-за проблем со связью

МХТ имени А. П. Чехова обратился к зрителям с просьбой. Посетителей попросили распечатывать билеты перед посещением спектаклей, сообщается в официальном Telegram-канале культурного учреждения.

Просьба озвучена на фоне ограничений связи в центральных районах Москвы. Билеты нужно заранее распечатать или сохранить их заблаговременно в смартфонах.

«Благодарим за понимание!» — написали в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут продолжаться так долго, как это необходимо для безопасности граждан.

