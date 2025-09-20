Международный конкурс «Интервидение — 2025»: во сколько начало и где посмотреть

Финал Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» состоится 20 сентября на столичной концертной площадке «Live Арена». Начало шоу запланировано в 20:30 по московскому времени, сообщает газета «Известия» .

В финале конкурса примут участие представители 23 стран: Беларуси, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кении, Кыргызстана, Китая, Колумбии, Кубы, Мадагаскара, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

Россию на «Интервидении» представит популярный певец Ярослав Дронов (SHAMAN). Он выступит под девятым номером и исполнит песню «Прямо по сердцу». Слова и музыку для этой композиции написал народный артист РФ Игорь Матвиенко.

В роли ведущих вечера выступят известный актер Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина — супруги вместе выйдут на сцену в роли конферансье.

Победителя музыкального конкурса определят члены профессионального жюри. Зрительское голосование не предусмотрено.

Трансляцию конкурса покажут во всех странах-участницах. В России посмотреть шоу в прямом эфире можно на Первом канале и других федеральных телеканалах. Эксклюзивной онлайн-площадкой финала «Интервидения-2025» станет «VK Видео». Прямая трансляция будет доступна по ссылке.