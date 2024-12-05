«Меня как шибануло»: звезда «Универа» застала няню в кровати со своей дочерью

Актриса Анна Хилькевич рассказала, как приревновала свою дочь к няне

Известная актриса кино и телевидения Анна Хилькевич пожаловалась подписчикам на шокировавший ее поступок няни, которую артистка застала спящей в одной кровати со своей двухмесячной дочерью Оливией.

«Я захожу в комнату няни и вижу — детская кроватка пустая, а няня спит вместе с Оливией в одной кровати.

Меня как шибануло. Да, я ревнивая», — написала звезда сериала «Универ» в Telegram-канале.

По мнению актрисы, подобные моменты необходимо заранее обсуждать с матерью. По словам Хилькевич, она никогда не слышала, что няни спят вместе с детьми.

Артистка добавила, что забрала Оливию и завтра обязательно обсудит сложившуюся ситуацию с няней дочери.

Ранее популярная американская певица Рианна порадовала поклонников откровенными фотографиями. Мировая знаменитость показала новинки из собственной коллекции нижнего белья.