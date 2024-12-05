Рианна порадовала поклонников откровенными фото в белье

Рианна снялась для бренда Savage x Fenty и представила новую коллекцию нижнего белья Starlet Nights. Знаменитость старалась демонстрировать эротичные образы.

В последнее время певица похудела и не стесняется показывать подтянутую фигуру. Хотя совсем недавно Рианну заподозрили в беременности, но всему виной оказались неудачные фото папарацци.

Ранее стало известно, что американская певица Бритни Спирс официально развелась со своим мужем, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари. Пара узаконила отношения в июне 2022 года, проведя закрытую церемонию бракосочетания. До этого они встречались с 2016 года.