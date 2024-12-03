People: Бритни Спирс окончательно развелась с мужем

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Американская певица Бритни Спирс официально развелась со своим мужем, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал People.

«Поп-звезда была официально объявлена незамужней в понедельник, 2 декабря», — говорится в публикации.

Отмечается, что развод звездной пары был окончательно оформлен 2 мая 2024 года.

Пара решила узаконить отношения в июне 2022 года, проведя закрытую церемонию бракосочетания. До этого они встречались с 2016 года.

Ранее сообщалось, что мериканская певица Бритни Спирс объявила, что снова вышла замуж. На этот раз — за саму себя.