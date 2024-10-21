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Певица Бритни Спирс объявила, что вышла замуж за себя

Американская певица Бритни Спирс объявила, что снова вышла замуж. На этот раз — за саму себя, сообщает РБК .

42-летняя артистка записала видеоролик для Instagram*. На нем певица в шелковой ночнушке и белой фате с кружевом.

«День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала», — пояснила она.

Комментарии к публикациям Спирс всегда закрыты, поэтому неизвестно, как оценили данное заявление ее поклонники.

За плечами певицы уже три развода.

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