Менеджер Витаса поделился, как артисту удалось покорить главу Китая

Менеджер Витаса (Виталия Грачева) Сергей Пудовкин поделился, как певец завоевал симпатию китайского лидера Си Цзиньпина. Витас уже несколько лет является настоящей звездой в Китае, продолжая развивать свою карьеру и удивлять поклонников своими уникальными образами. Артист выступает перед высокопоставленными чиновниками, а в музеях создают его восковые фигуры, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Пудовкина, артист с «космическим» голосом стал популярным в Поднебесной уже давно, однако максимум его известности пришелся на время до пандемии.

В Китае высоко ценят образ, вокальные данные и актерские способности исполнителя. Его обожают настолько, что в пекинских музеях установлены почти 200 восковых фигур, посвященных Витасу. Фанаты также подражают его стилю, отметил Пудовкин.

Кроме того, менеджер добавил, что артист часто выступает перед важными государственными деятелями.

«Неоднократно Витас исполнял свои песни перед главой КНР Си Цзиньпином. Мы открывали даже Олимпиаду, поэтому в Китае все отлично», — подчеркнул Пудовкин.

Слава Витаса так велика в Азии, что поднимался даже вопрос о записи альбома на китайском языке. В планах — создание песни на китайском, в том числе перевод самых популярных хитов Витаса, чтобы слушатели в КНР могли глубже понять творчество любимого исполнителя, поделился представитель артиста.

Пока у певца нет намерений возвращаться на российскую сцену, заключил Пудовкин.