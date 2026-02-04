Мелиховская театральная студия из Подмосковья получила 9 наград на премии «Масочка»

Мелиховская театральная студия стала лауреатом VIII международной детско-юношеской театральной премии «Масочка» в Санкт-Петербурге, завоевав девять наград в трех номинациях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Санкт-Петербурге прошла VIII международная детско-юношеская театральная премия «Масочка». Мелиховская театральная студия из Подмосковья стала лауреатом премии в трех номинациях и получила девять наград.

В номинации «Художественное слово» лауреатами I степени стали Иван Косарев, Даниил Белов, Диана Алексеева, Дарья Черная, Галина Павличук и Евгений Шадрин. В номинации «Драматический театр» лауреатами II степени признаны старшая группа со спектаклем «С праздником» по рассказам Григория Горина и взрослая группа со спектаклем «Вот именно и тому подобное» по рассказам Антона Чехова. В номинации «Мюзикл» II степени отмечен спектакль младшей и средней групп «Волк и семеро козлят: сказочка на новый лад».

В студии занимаются 43 человека в возрасте от 7 лет, разделенные на четыре возрастные группы. Под руководством Анастасии Собиной участники осваивают актерское мастерство, сценическое движение и основы вокала.

Премия «Масочка» учреждена в 2016 году творческим объединением «Салют Талантов» и проводится в два этапа: фестиваль спектаклей и церемония награждения. В этом году в отборочном туре участвовали 1,5 тысячи юных артистов из 45 коллективов России и ближнего зарубежья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.