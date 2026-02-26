Мелихово в Подмосковье проведет программу к 8 Марта 7 марта

Праздничная программа «Вариации на тему весны» пройдет 7 марта в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье. Гостей ждут интерактивы, мастер-классы и концерт. Начало в 13:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» подготовили программу к Международному женскому дню. Посетителям предложат провести весенний день в атмосфере конца XIX — начала XX века и познакомиться с традициями того времени.

Гости смогут принять участие в интерактиве «Делаю визиты и конца им не предвижу» с салонными играми позапрошлого века. Также запланированы мастер-классы по изготовлению визитной карточки и созданию винтажной броши с вышивкой, розыгрыш призов и чаепитие с сушками.

Завершит праздник концерт «В ритме весенней капели». В нем выступят лауреат международных конкурсов и фестивалей Виталий Коваленко (фортепиано) и Татьяна Дроздова (вокал). Программа рассчитана на гостей старше 12 лет. Подробности и билеты размещены на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.