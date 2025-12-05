«Меланхоличный образ»: поклонники обвинили Глеба Самойлова в пьяном концерте

Вокалиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова в очередной раз заподозрили в выходе на сцену в нетрезвом виде. На этот раз публика из Казахстана выразила сомнения в его трезвости на концерте, однако в музыкальном коллективе это отрицают и объясняют поведение артиста «меланхоличным образом», сообщает Baza .

Представители группы отрицают все обвинения, объясняя состояние артиста его «меланхоличным и романтическим» образом на сцене.

На опубликованных кадрах видно, что Самойлов не мог сфокусировать взгляда, не попадал в ноты и пропускал куплеты собственных песен, а те строчки, которые исполнял, произносил с трудом. В какой-то момент Самойлов поднял подставку для микрофона, закинул ее себе на плечи и начал крутить, пока его коллеги по группе играли музыку.

В Сети обсуждаются видеоролики с концерта, состоявшегося 30 ноября в Алматы. В комментариях пользователи выражают негодование и разочарование по поводу подобного поведения, некоторые требуют возврата денег за билеты.

В группе заявили, что подобная манера поведения — это часть сценического образа артиста, соответствующая трагическому характеру его песен.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда публика не понимает поведение Самойлова. В июле 2024 года певец также выглядел измотанным на сцене и едва держался на ногах во время концерта в Красноярске. В прошлый раз менеджер Самойлова объяснила это возрастом Глеба — певцу 55 лет.

Ранее экс-солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов заявил, что готов помириться с братом ради воссоединения группы на сцене и выступления в «Лужниках».

