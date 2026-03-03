Мэл Гибсон обвинил телеведущую Эллен Дедженерес в каннибализме

Актер и режиссер Мэл Гибсон обвинил телеведущую и актрису Эллен Дедженерес в каннибализме и попросил приговорить ее к смертной казни, сообщает Mash .

Актер заявил, что вместе с командой изучил 3,5 млн страниц файлов по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, и выяснил, что Дедженерес была упомянута в них.

По словам Гибсона, телеведущая «поедала людей» и участвовала в других непотребствах, которые происходили на острове Эпштейна. Так, в одном из рассекреченных документов говорилось, что после кончины актрисы Энн Хеч телеведущая якобы забрала ее тело и поместила в холодильник, собираясь позже съесть.

Гибсон считает, что Дедженерес должна быть приговорена к высшей мере наказания — смертной казни. Он также назвал телеведущую настоящим злом и обвинил в сатанизме*.

Кроме того, Гибсон обвинил других известных актеров в связи с Эпштейном. По его словам, «Голливуд кишит педофилами и каннибалами». Под раздачу попал в том числе Леонардо Ди Каприо.

Ранее генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в файлах по делу Эпштейна. В перечне упоминаются экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также бывший американский лидер Билл Клинтон и его супруга Хиллари.

*Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.