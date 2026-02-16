Генпрокурор США обнародовала список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает RT со ссылкой на New York Post.

В списке упоминаются экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также бывший американский лидер Билл Клинтон и его супруга Хиллари.

Также в материалах упоминаются принц Гарри, кинорежиссер Вуди Аллен, бывший вице-президент США Камала Харрис, бизнесмен Марк Цукерберг, музыкант Боно и другие.

При этом отмечается, что упоминание в материалах не подразумевает каких-либо противоправных действий и контактов с Эпштейном.

Ранее сообщалось, что Эпштейн, обвиняемый в сексуальных преступлениях, был найден мертвым в тюрьме на Манхэттене 10 августа 2019 года. Официально причиной смерти назвали самоубийство, однако новые документы и свидетельства ставят эту версию под сомнение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.