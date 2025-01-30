Мединский пояснил, почему имя Пугачевой больше не связано с искусством

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что голосом Аллы Пугачевой восхищалась вся страна, но сейчас певица не выступает на сцене, сообщает РБК .

Мединский ответил на вопрос журналистов о том, меняется ли его восприятие артистов в зависимости от их позиции. По словам помощника главы государства, это иногда возможно.

Так, Мединский привел в пример Пугачеву. Он назвал ее очень талантливым голосом своего времени. Однако, по его словам, сейчас исполнительница не выступает на сцене, а ее имя «используется в совершенно других целях».

Мединский отметил, что люди должны в профессиональном плане заниматься тем, что они знают и умеют. То же касается и вопросов управления государством.

«Я никогда не возьму на себя смелость объяснять балетмейстеру, как ставить балет», — сказал помощник президента РФ.

Ранее Мединский заявил, что современному российскому обществу не нужны воспитанные в школах «оловянные солдатики». Он сказал, что стране нужны умеющие думать школьники.