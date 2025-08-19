МАУК «Парки Серпухова» приглашают посетить мероприятия

С 18 августа по 24 августа в парках городского округа Серпухов пройдет 26 регулярных мероприятий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятия проходят по различным направлениям, для всех возрастных категорий посетителей — спектр активностей рассчитан на самый разный возраст и интересы.

В летнее время в парках много различных мероприятий: мастер-класс от фаер-клуба «Феникс», тренировка о цирковой студии «Флик-Фляк», мастер-класс по историческому фехтованию, танцевальная тренировка «Бачата», функциональная йога, гибкая сила, танцы в парке.

Любой посетитель сможет найти себе занятие по душе.

В пятницу, субботу и воскресенье юных гостей парка ждут игровые программы, интеллектуальные викторины, настольные игры, творческие встречи, мастер-класс по созданию мыльных пузырей. Пока взрослые гуляют и наслаждаются природой, ребята могут принять участие в мастер-классах, игровых и спортивных программах, и, конечно же, провести время весело и с пользой.

19 августа в парке им. Олега Степанова пройдут тематические мероприятия системного расписания. Гостей парка будут ждать:

— 11:30 Разминка

— 12:00 Прием нормативов «ГТО»

— 12:30 Показательное выступление воспитанников спортивных школ

22 августа в парке им. Олега Степанова и Принарском парке продет общеобластное мероприятие «Моей родины триколор». Мастер-классы по созданию символа России, фотозоны и фотовыставки, квиз, кинопоказ патриотического фильма, выступление духового оркестра, поэтические чтения ждут посетителей парка.

24 августа в парке Принарский пройдут тематические мероприятия системного расписания, посвященные Дню народной игрушки. Гостей парка будут ждать:

— 17:00 Лекторий-выставка «Русская народная игрушка»

— 17:30 Творческие встречи «Дымковская игрушка»

— 18:10 Мастер-класс по созданию тряпичной куклы «Мотанка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.