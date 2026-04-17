Матвей Сошкин рассказал, как сравнения с Райаном Гослингом повлияли на жизнь

Студент Института современного искусства Матвей Сошкин, которого в сети называют «русским Райаном Гослингом», сообщил, что рассчитывает на предложения от режиссеров. О переменах в жизни он рассказал в интервью, сообщает Газета.ru .

Матвей Сошкин стал известен после публикации ролика, где в шутку сравнил себя с голливудским актером Райаном Гослингом. Видео быстро набрало просмотры, а пользователи отметили внешнее сходство и мимику, напоминающую звезду фильма «Барби».

«Я не претендую на звание «русского Гослинга», это было в формате прикола, шутки, пародии. Хайп в обычной жизни почти никак не повлиял, я живу так же, как раньше, разве что больше общественного внимания», — поделился студент.

Сошкин отметил, что пока предложений от режиссеров не поступало, однако он рассчитывает на интерес со стороны киноиндустрии и намерен продолжать снимать юмористические ролики.

«Буду продолжать снимать комедийные рилсы. Предложений [от режиссеров] пока не поступало, но очень жду. К сравнению с Гослингом отношусь нормально, пока людям нравится, я буду снимать», — рассказал начинающий актер.

