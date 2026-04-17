Мастера Гжели из Раменского округа провели мастер-класс в РАХ

Мастер-класс «Фарфоровая Гжель» прошел 15 апреля 2026 года в зале «Яблоко» МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели в Москве. Художники предприятий промысла и преподаватели Гжельского государственного университета представили традиции и современные авторские техники росписи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовала доктор искусствоведения, академик, член-корреспондент Российской академии художеств Татьяна Астраханцева. Мастер-класс посвятили одному из самых узнаваемых народных промыслов России — Гжели, история которой насчитывает почти семь веков. Формат открытой демонстрации позволил зрителям увидеть приемы работы ведущих художников Объединения «Гжель», Гжельского фарфорового завода, предприятия «Галактика и компания» и выпускников Гжельского государственного университета.

ГГУ представили ректор Дмитрий Сомов, директор Института изобразительного искусства и дизайна Александр Рожников, доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры Ирина Коршунова, а также преподаватели и студенты. В зале были выставлены лучшие работы предприятий, а художники продемонстрировали авторские идеи и экспериментальные поиски в традиционной технике.

Особый интерес вызвал процесс создания «Птицы Гжели».

«Птица Гжели стала символом красоты и души промысла», — отметили организаторы.

Работу, выполненную Ириной Коршуновой за считанные минуты, автор подарила Академии художеств. В мастер-классе участвовали члены и сотрудники академии, профессиональные художники, студенты и учащиеся московских художественных школ. Президент Российской академии художеств Василий Церетели высоко оценил художественный уровень работ педагогов и студентов Гжельского университета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.