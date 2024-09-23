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Mash: мультипликатор Бардин попал в реанимацию с аритмией и высоким давлением

В одну их столичных клиник экстренно госпитализирован советский мультипликатор Гарри Бардин, сообщает Mash .

Предварительно, у него выявили гипертонию, аритмию и повышенное давление. Сейчас 83-летний Бардин в реанимации.

При этом сам мультипликатор утверждает, что госпитализация плановая.

Режиссер известен по таким мультфильмам, как «Брэк», «Летучий корабль» и др.

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