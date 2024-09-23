Актрису Елену Кондулайнен лечили в Москве после парализации правой части тела

Недуг стал последствием поражения мозга в результате инсульта, который был у артистки 4 года назад.

Также у нее наблюдались сложности с ходьбой, нарушены память и речь. Кондулайнен с трудом могла говорить. Еще ее постоянно беспокоили слабость и головокружение.

Актрису лечили в психоневрологическом отделении больницы. Она там пролежала 44 дня, и недавно ее выписали.

1,5 месяца медики реабилитировали Кондулайнен. У нее были терапия, тренажеры, массажи, процедуры. Лечение осложнил перелом, который был в начале года. После процедур артистка стала увереннее ходить, улучшились устойчивость и координация, она снова смогла двигать пальцами правой руки.

Ее выписали из стационара. Но Кондулайнен еще будут наблюдать невролог и логопед.