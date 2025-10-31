сегодня в 18:34

Mash: фирма отца Егора Крида должна 40 тысяч рублей водоканалу в Пензе

Фирма отца рэпера Егора Крида (Булаткина) Николая, предположительно, должна 40 тыс. рублей водоканалу в Пензе. Ореховый бизнес сливал в канализацию больше отходов, чем положено, сообщает Mash .

Инцидент рассматривают в арбитражном суде. Городской водоканал выдвинул претензии к компании «Унитрон пром», которая создает ореховую пасту. Фирма якобы загрязняет центральную систему водоотведения.

Николай Булаткин уже попадал в похожую ситуацию. В 2024–2025 годах с него взыскивали около 550 тыс. рублей долга.

Ранее в Башкортостане попросили аннулировать предоставленное Криду звание заслуженного артиста. Причина в его треках «Бери в рот» и Pussy Boy.

