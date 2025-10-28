Башкиры хотят лишить Егора Крида звания заслуженного артиста республики

В Башкирии требует аннулировать выданное Егору Криду (Булаткину) звание заслуженного артиста республики из-за его песен «Бери в рот» и Pussy Boy, сообщает URA.RU .

Возмущенные жители создали петицию. На данный момент ее подписали более 300 человек.

Авторы претензии указали, что у артиста есть хиты, в тексте которых содержится ненормативная лексика. Они привели в пример композиции «Бери в рот» и Pussy Boy.

Крид написал о том, что стал заслуженным артистом Республики Башкортостан, 21 октября. Он также отметил, что часто бывает в Уфе и навещает родственников.

Между тем актриса Яна Поплавская заявила, что не понимает, почему вообще Крид получил звание заслуженного артиста республики. По ее словам, певца нельзя назвать лицом российской эстрады, «это другие части тела».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.