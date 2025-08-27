Mash: дочери Дроздова не помогают больному отцу, который живет только на пенсию
Известный телеведущий и ученый Николай Дроздов, долгие годы радовавший зрителей программой «В мире животных», в настоящее время переживает непростой период. После летней операции на суставе 88-летний Николай Николаевич испытывает серьезные трудности с передвижением и страдает от постоянных болей, но со всем справляется самостоятельно. Дочери ученого бросили, пишет Mash.
Как сообщила супруга телеведущего изданию Mash, семья живет исключительно на пенсию, которая составляет около 40 тысяч рублей с надбавками. Приглашений на съемки Дроздов давно не получает.
В этой непростой ситуации пожилая пара вынуждена справляться самостоятельно. По словам жены Николая Николаевича, их взрослые дочери не находят времени навестить отца, ссылаясь на занятость и отъезды.
Семейная пара остается также без финансовой поддержки со стороны детей, несмотря на тяжелое состояние телеведущего.
Ранее сообщалось, что летом 2025 года Дроздов перенес операцию на суставе. Ученого госпитализировали из-за того, что развился деформирующий гонартроз коленных суставов 3-й степени.