сегодня в 13:49

Mash: дочери Дроздова не помогают больному отцу, который живет только на пенсию

Известный телеведущий и ученый Николай Дроздов, долгие годы радовавший зрителей программой «В мире животных», в настоящее время переживает непростой период. После летней операции на суставе 88-летний Николай Николаевич испытывает серьезные трудности с передвижением и страдает от постоянных болей, но со всем справляется самостоятельно. Дочери ученого бросили, пишет Mash .

Как сообщила супруга телеведущего изданию Mash, семья живет исключительно на пенсию, которая составляет около 40 тысяч рублей с надбавками. Приглашений на съемки Дроздов давно не получает.

В этой непростой ситуации пожилая пара вынуждена справляться самостоятельно. По словам жены Николая Николаевича, их взрослые дочери не находят времени навестить отца, ссылаясь на занятость и отъезды.

Семейная пара остается также без финансовой поддержки со стороны детей, несмотря на тяжелое состояние телеведущего.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года Дроздов перенес операцию на суставе. Ученого госпитализировали из-за того, что развился деформирующий гонартроз коленных суставов 3-й степени.