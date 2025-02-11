Mash: актер Сергей Белоголовцев прикован к инвалидной коляске из-за инсульта

60-летний шоумен, актер Сергей Белоголовцев отменяет свое участие в ближайших спектаклях, сейчас он прикован к инвалидной коляске из-за инсульта, сообщает Mash .

Артист попал в больницу с болями в животе в августе прошлого года. У него диагностировали и удалили грыжу на животе. Через несколько дней после этого близкие обнаружили Белоголовцева лежащим на полу. Тогда ему удалили тромбы из мозговых артерий. Он еще два месяца пролежал в реабилитации в частной клинике.

В ноябре прошлого года шоумен снова попал в медучреждение из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита.

В этот раз у него слабость, «непослушность» тела, паралич левой руки и ноги. Передвигаться Белоголовцеву помогают родственники.

Сам он говорит, что чувствует себя хорошо. Даже продолжает работу над телепередачей. Однако, как уточнил его представитель, состояние здоровья пока не позволяет актеру участвовать в постановках. Поэтому в спектакле «Одноклассники в контакте» в Фольклорном центре «Москва» 14 февраля его не будет.

Актер снимался в популярных сериалах и фильмах «33 квадратных метра», «Ералаш», «Духless», «Такси» и др. Выступает на театральной сцене, занимается озвучкой.