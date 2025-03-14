Марина Хлебникова призналась, что ей просто повезло обрести популярность

Звезда с теплотой вспомнила о российском шоу-бизнесе в те времена. По ее мнению, начинавших карьеру в 90-е было много и всем повезло. Среди счастливчиков она отметила Мурата Насырова, Вадима Быкова, Алену Апину, Таню Буланову, Алену Свиридову.

«В воздухе витал некий дух свободы, авторы музыки и песен пылали творческой энергией», — добавила Хлебникова.

Артистка отметила, что на самом старте даже не могла представить, какой популярности они сможет добиться, и как это все для нее обернется. Девушка уверена, что думала она так не одна. Многие артисты в то время, как и она, просто делали то, что нравилось, писали песни, ездили на концерты, и даже не задумывались о такой славе.