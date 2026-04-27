Мария Кожевникова призналась, что голодала 21 день

Актриса Мария Кожевникова рассказала, что использовала длительное голодание для снижения веса и доходила до 21 дня без пищи, сообщает infox.ru .

41-летняя звезда сериала «Универ» раскрыла детали похудения в интервью программе журналистки Лауры Джугелии на YouTube. По словам актрисы, она практиковала полный отказ от еды и постепенно увеличивала сроки голодания.

«Я сама это пробую. Не рекомендую начинать без наблюдения специалистов. Я начинала с голодания на семь дней, потом увеличивала срок до 14, а в этом году, например, продержалась целых 21 день без пищи. Я ощутила необычайное состояние! Внутри стало очень светло! Тишина и в то же время ощущение пустоты, но в хорошем смысле», — поделилась своим опытом Кожевникова.

Актриса подчеркнула, что прибегать к такому методу следует только под контролем врача. В октябре 2025 года она также сообщала, что во время второй и четвертой беременности столкнулась с гестационным диабетом и смогла стабилизировать здоровье лишь спустя полтора года после последних родов.

Врачи предупреждают, что длительное голодание может привести к дефициту витаминов и минералов, снижению иммунитета и нарушению обмена веществ. Перед подобными экспериментами необходима консультация специалиста.

