сегодня в 14:32

Маргарита Симоньян не сдержала эмоций во время прощания с Тиграном Кеосаяном

Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян не сдержала слез на церемонии прощания с супругом, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном. Он скончался 26 сентября, передает корреспондент РИАМО.

На видеозаписи Симоньян, заплаканная от горя, идет в окружении, предположительно, охраны. Журналистов к ней не пускают.

Журналистка явно не хотела, чтобы ее тревожили репортеры. Также она не давала комментарии.

Кеосаян умер в 59 лет. Ранее президент России Владимир Путин послал венок на церемонию прощания с режиссером.

