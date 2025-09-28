Маргарита Симоньян не сдержала эмоций во время прощания с Тиграном Кеосаяном
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян не сдержала слез на церемонии прощания с супругом, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном. Он скончался 26 сентября, передает корреспондент РИАМО.
На видеозаписи Симоньян, заплаканная от горя, идет в окружении, предположительно, охраны. Журналистов к ней не пускают.
Журналистка явно не хотела, чтобы ее тревожили репортеры. Также она не давала комментарии.
Кеосаян умер в 59 лет. Ранее президент России Владимир Путин послал венок на церемонию прощания с режиссером.
