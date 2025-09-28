Путин послал венок с розами на прощание с ведущим Кеосаяном

Президент РФ Владимир Путин послал венок на церемонию прощания с режиссером, теле-, а также радиоведущим Тиграном Кеосаяном. О его смерти 26 сентября рассказал супруга Маргарита Симоньян, пишет РИА Новости .

У Кеосаяна была клиническая смерть. Он длительное время лежал в коме.

Венок с розами от Путина разместили рядом с часовней Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте. Там пройдет прощание.

К цветам прикреплена лента. Она стилизована под российский триколор. Также на венке есть надпись: «От президента Российской Федерации».

Кеосаян умер в 59 лет. В 2008 и 2010 годах у него были инфаркты миокарда.

В конце декабря 2024 года ведущего госпитализировали в одну из кардиологических клиник в Москве. Мужчина перенес клиническую смерть. Затем находился в коме. 30 января 2025 года начал реагировать на внешние раздражители. В июне общался с помощью движений глаз, мог пошевелить рукой. Однако врачи все так же не делали прогнозов.

