Максим Галкин* стал самым дорогим иноагентом на Новый год

сегодня в 15:10

Одним из самых дорогих иноагентов на Новый год оказался комик Максим Галкин*. Стоимость его частного выступления в праздники увеличилась в два раза. Если клиент хочет послушать шутки в исполнении юмориста, ему нужно заплатить 25 млн рублей, сообщает SHOT .

За корпоратив на каникулах Галкин* берет 250 тыс. евро или 23,3 млн рублей. В обычное время цена ниже в два раза — 120 тыс. евро.

Также от заказчика комик просит выполнить условия райдера. Клиенту нужно оплатить артисту международные звонки. В аэропорту с сумками ему должны помочь носильщики.

Галкину*, согласно райдеру, должны снять роскошный отель, предоставить белое вино и соблюсти иные условия. Вместе с комиком на выступления еще ездят директор, костюмер, звукорежиссер и техник по свету. Галкин* согласен летать только в первом классе.

За ближайшие концерты в новогоднюю ночь и 1 января артист заработает примерно 50 млн рублей.

* Физлицо признано иноагентом на территории России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.