Максим Аверин и Дубненский симфонический оркестр провели первый концерт в Дубне

Театрализованный концерт с авторской версией сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» в исполнении Максима Аверина и Дубненского симфонического оркестра впервые прошел 14 декабря в Дубне и открыл серию новогодних и рождественских мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

14 декабря в Дубне состоялся первый театрализованный концерт с участием народного артиста России Максима Аверина и Дубненского симфонического оркестра. На сцене Дома культуры «Мир» артист представил авторскую версию сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», органично сочетающуюся с музыкой балета Чайковского.

Постановка в неклассическом формате вызвала большой интерес у жителей города. Атмосфера волшебства и ожидания праздника, созданная исполнителями, перенесла зрителей в мир сказки. По словам директора оркестра Натальи Кастро, гармония мастерства артиста и музыкантов дала восхитительный результат.

Этот концерт открыл череду новогодних и рождественских вечеров в Дубне. В ближайшее время в городе пройдут детские развлекательные программы, концерты, спектакли, ледовые фестивали и другие праздничные мероприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.