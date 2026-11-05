Макаревич* обвинил организаторов концерта в Лимассоле в непорядочности

Андрей Макаревич* раскритиковал организаторов концерта на Кипре: по его словам, они продавали билеты, хотя месяц знали, что выступление 6 ноября не состоится, сообщает «Царьград» .

Концерт «Машины времени» в Лимассоле переносят повторно. В марте выступление отложили, поскольку часть музыкантов не успела получить визы. Причину нового переноса Макаревич* назвал уважительной и непреодолимой, но не стал раскрывать детали.

«Организаторы почему‑то продолжали продавать билеты, а спохватились только вчера. Сейчас они всех предупреждают о переносе. Это выглядит странно и, на мой взгляд, непорядочно. Но я ничего не смог с ними сделать отсюда. Извините, пожалуйста, нас», — сказал Макаревич*.

Группа отдельно сообщила, что 26 октября у музыканта и его супруги Эйнат Кляйн родилась дочь Мория. Коллектив объяснил перенос тем, что отцу необходимо побыть с женой и детьми. У Макаревича* пятеро детей.

В 2022 году музыкант переехал из России в Израиль вместе с супругой. Он продолжает выступать за рубежом.

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* Внесен в реестр иностранных агентов.