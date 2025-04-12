Лука Сафронов: на памятник Паше Технику уже поступают идеи от скульпторов

Пианист Лука Сафронов-Затравкин заявил, что скульпторы уже присылают предложения для памятника покойному рэп-исполнителю Паше Технику (Павлу Ивлеву), сообщает aif.ru .

«На памятник уже поступают первые идеи от скульпторов, они присылают их. Я ничего не просил — это инициатива. Мы не торопим события, только прошли первые сутки после похорон», — сказал друг покойного рэпера.

Он подчеркнул, что разработка концепции памятного монумента лидеру андеграунд-группы Kunteynir будет начнется позднее.

Сафронов добавил, что памятник Технику должен передавать духовную и личностную эволюцию, которую прошел музыкант. Монумент должен передавать неординарную личность Павла.

Павел Ивлев скончался в больнице Таиланда после госпитализации. Официальная причина смерти Паши Техника — легочная инфекция. Накануне в храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с рэпером. Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.