Лолита станцевала трендовый танец Мота на пресс-завтраке МУЗ-ТВ

Певица Лолита повторила трендовый танец рэпера Мота на пресс-завтраке премии «МУЗ-ТВ 2026». Артистка выступила перед журналистами и приглашенными гостями, сообщает Газета.ru .

Во время мероприятия Лолита станцевала с салфеткой в руках перед представителями СМИ и другими артистами. Певица появилась в черной облегающей водолазке, серой юбке и очках, дополнив образ золотым ожерельем. На публике артистка позировала с уложенными волосами и макияжем.

Телеканал объявил, что XXI церемония пройдет под названием «Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение». Организаторы заявили, что проект «начнет писать новую историю», подводя музыкальные итоги года.

Церемония состоится 6 июня в Live Арена. Ведущими станут Владимир Маркони, Ваня Дмитриенко, Лера Кудрявцева, Николай Басков, Дима Масленников и Регина Тодоренко.

Ранее Telegram-канал «Звездач» сообщал, что Лолита увеличила гонорар за частные выступления: с 4 млн рублей за час до 6 млн рублей за 45 минут.

