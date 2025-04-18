Лолита показала копию «доноса», после которого был отменен ее концерт в Ижевске

Певица Лолита Милявская несколько дней назад заполучила копию жалобы или, как ее именуют, «доноса», из-за которого было отменено выступление в Ижевске Удмуртской Республики. Артистка опубликовала видео и самостоятельно прочитала текст, сообщает Super .

Человек, написавший жалобу, обвиняет Лолиту в наличии гражданства Израиля, посещении «развратных вечеринок». Также в письме указано, что артистка якобы по-хамски относится к жителям России и не занимается благотворительностью.

Лолита порекомендовала не прятать лицо тому, кто подал жалобу, и подтвердить обвинения. Также артистка пообещала через суд разобраться с человеком, который оклеветал ее.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что певицу Лолиту в России никто не «отменяет». Она вернулась к выступлениям и даже была на шоу у журналиста Владимира Соловьева.