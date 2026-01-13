Лободу могут признать террористкой и экстремисткой после концерта на Пхукете

Украинскую певицу Светлану Лободу могут признать террористкой и экстремисткой после скандального частного концерта на Пхукете. Сначала она выступила перед бывшим топ-менеджером российской угольной отрасли Елены Дробиной, а затем перед русскоязычными релокантами, сообщает Mash .

11 января Лобода выступила на дне рождения 59-летней Дробиной за 15 млн рублей. Именинница — бывший гендиректор «Кузбассразрезугля» и «Разреза Южный». Сейчас она является учредителем ООО «Ресурс» и УК «Анжерская-Южная». 6 января певица уже спела на частном концерт перед релокантами.

Общественники просят рассмотреть вопрос о внесении Лободы в список террористов и экстремистов. В том числе они потребовали проверить и Дробину, так как деньги, которые получила артистка, могут пойти на поддержку ВСУ.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что заказывать на выступление украинскую певицу во время спецоперации недопустимо. Более того, Лободе запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Ранее артистка подняла стоимость своего дворца в Московской области на 200 млн. При этом она не может продать особняк с 2023 года.

