Лобода подняла цену дворца в Подмосковье на 200 млн рублей

Певица Светлана Лобода подняла стоимость своего дворца в Московской области на 200 млн. При этом она не может продать особняк с 2023 года, сообщает Mash .

Цена особняка в Николо-Урюпине в городском округе Красногорске, принадлежащего Лободе, теперь составляет 850 млн рублей. Приобрести его можно исключительно за безнал.

В доме три этажа. Площадь резиденции составляет 1,2 тыс. квадратных метров, а участка — около гектара.

В 2023 году Лобода хотела продать дом за 650 млн рублей. В комплект вместе с ним шел гостевой дом, здание для персонала и строение для охраны.

Есть четыре спальни, две столовых, гостиная с переходом в бассейн. Также покупатель получит джакузи, тренажерный зал, бар с бильярдным столом и иную мебель.

Еще в комплекте идут гараж на три автомобиля, 12 парковочных мест для гостей. Также есть беседка для барбекю, сад с прудом и камеры по всему участку.

Лобода покинула Россию после начала спецоперации, раскритиковав ее. Она живет в Латвии и дает концерты в Европе.

Стоимость билетов — от 79 до 249 долларов (от 6 до 19 тыс. рублей). Однако под Новый год расписание певицы пустует.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.