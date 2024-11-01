Лобода снова выступает на корпоративах перед россиянами

За часовой корпоратив Лобода просит 140 тыс. евро или 15 млн рублей. В программу входит исполнение хитов.

В райдере у артистки также есть пятизвездочный отель. Там заказчик должен снять люкс, полулюкс, а также 16 стандартных номеров для команды (суммарно в ней состоит 18 человек).

Чтобы прилететь в город проведения корпоратива, Лобода просит клиента заказывать для себя и двух помощников билеты в бизнес-класс. Остальная часть команды передвигается экономом. Будут ли россияне присутствовать на корпоративе или нет, певицу больше не заботит.

Ранее на концерте в столице Армении, Ереване, Лобода потребовала у пришедшей девушки осудить Россию. Когда получила отказ, то выгнала ее. Также певица добавила, что, раз женщина пришла на ее концерт, то должна поддерживать ее антироссийскую позицию.