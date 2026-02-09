Людмила Максакова встала на колени перед гробом Ольги Чиповской
Ведущая актриса Театра им. Вахтангова Людмила Максакова встала на колени перед гробом заслуженной артистки России Ольги Чиповской во время церемонии прощания, сообщает журнал VOICE.
Актриса с букетом вошла в фойе. Затем 85-летняя Максакова положила цветы у гроба, перекрестилась и опустилась на колени. Потом Людмила Васильевна самостоятельно поднялась на ноги и отошла в сторону, где обняла дочь покойной Анну Чиповскую.
Также проводить Ольгу Чиповскую в последний путь пришли актеры Алексей Гуськов, Елена Скороходова, Юлия Рутберг, Александр Самойленко, Юрий Чурсин, Яна Сексте и другие коллеги.
Кроме того, на траурной церемонии приехал и экс-супруг Анны Чиповской. Актер Дмитрий Ендальцев положил букет у гроба Ольги и подошел к ее дочери, прошептав бывшей жене слова поддежки.
После завершения гражданской панихиды состоится отпевание. Актрису похоронят на Хованском кладбище.
Ольга Чиповская умерла 4 февраля. Ей было 67 лет. Звезда играла в таких лентах, как «Затишье», «Тевье-молочник», но больше всего она полюбилась зрителям как театральная актриса. Чиповская с 1980 года и до последних дней жизни служила в Театра им. Вахтангова.
