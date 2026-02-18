«Люди хотят видеть меня убогой»: Волочкова развеяла слухи о лечении в «бомжатнике»

Волочкова призналась, что уже чувствует себя лучше после операции в Германии

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как чувствует себя после операции на ноге, а также развеяла слухи о том, что она лечилась «в немецкой клинике для бомжей», сообщает Super.ru .

Операция понадобилась балерине из-за травмы, которая стала следствием 40 лет танцев на пуантах. Звезда назвала это «профессиональным недугом». Сейчас Волочкова находится дома и восстанавливается.

Несмотря на перенесенную операцию, звезда готовится к новому сезону. Она призналась, что уже чувствует себя лучше.

При этом в Сети распространились слухи, что балерину оперировали в одной из худших немецких клиник. Сама Волочкова намекнула, что лечение прошло по высшему разряду. Она не раскрыла стоимость, но отметила, что не жалеет денег на свое здоровье.

«Им, людям, хочется видеть меня серой, убогой, бедной, несчастной, но не дождутся», — сказала балерина.

Она добавила, что недоброжелатели не могут пережить ее успех, потому и распускают слухи.

