Один из худших госпиталей: Волочкову прооперировали в немецкой клинике для бомжей

50-летнюю балерину Анастасию Волочкову прооперировали в немецкой клинике для бомжей почти за 1 млн рублей, сообщает SHOT .

На прошлой неделе артистка прилетела в Германию, чтобы сделать операцию на ноге. В клинике St. Marien-Hospital в Мюльхайм-ан-дер-Рур ей удалили косточку. За операцию балерина заплатила около 10 тыс. евро (примерно 909 тыс. рублей). При этом Волочкова сэкономила и отказалась от спецпакета услуг, включающего пребывание в стационаре неделю, реабилитацию и допуход.

По ее словам, операцию в больнице провели лучшие врачи Германии, а St. Marien-Hospital — одна из самых уважаемых в ФРГ.

Но в реальности данная больница — один из худших госпиталей в земле Северный Рейн-Вестфалия. Местные постоянно жалуются, что в медучреждении часто не работает рентген, медсестры не ухаживают за пациентами, лаборанты путают анализы крови, а также людей выписывают раньше срока, чтобы были свободные койки для бомжей, которых больница обязана принимать. Кормят там бутербродами с грубым хлебом и колбасой.

Эту больницу балерине посоветовали некие знакомые. Но рекомендации врачей после операции она соблюдать не собирается. Нужно держать ногу в покое восемь недель, но артистка анонсировала выступление на конец марта.

