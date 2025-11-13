Любовь Успенская раскрыла, в каком возрасте потеряла девственность

Певица Любовь Успенская призналась, что потеряла девственность в 16 лет

Известная певица Любовь Успенская призналась, что потеряла девственность в 16 лет. Исполнительница хита «К единственному, нежному» позднее узнала, что парень был старше ее на 10 лет.

По ее словам, с избранником певица познакомилась незадолго до своего отъезда в Киев. Между молодыми людьми сразу возникла симпатия.

«Я никогда не думала, что такое может быть — с первого взгляда. Он, как волшебник, меня околдовал, и мы пошли в кусты», — рассказала Успенская в шоу Sex Education Юлии Коваль.

Она отметила, что отец певицы пришел в ярость, узнав об интимной близости молодых людей, и настаивал на свадьбе. Он поехал к парню домой и сказал: «Готовь сухари, поедешь в тюрьму».

Знаменитость добавила, что в ее семье тема секса была под запретом. Об этом не говорили вслух, поэтому она самостоятельно занималась сексуальным просвещением.

